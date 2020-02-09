2020-го року служити в армії зможуть юнаки з 18-ти років, – повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

Втім, їх призиватимуть лише на добровільній основі. Зобов’язуватимуть до служби юнаків з 20-ти років.

16-го січня президент Зеленський підписав указ про новий призов до армії, який передбачає службу з 18 років. Однак, як пояснили у Міноборони, хлопців до двадцятирічного віку ніхто не змушуватиме служити у війську.

Як проходитиме весняний призов на Тернопільщині, наразі роз’яснень немає. Під час осіннього призову до війська відправили майже півтисячі чоловіків від 20 до 27 років. Загалом по Україні ряди армії поповнили 15 200 призовників. Більшість з них направлено до служби у Збройних Силах України – 9000 осіб. Також 4400 призовників відправили служити до Нацгвардії, тисячу юнаків – до Державної прикордонної служби, та ще 800 – до Державної спеціальної служби транспорту.

Софія Романська