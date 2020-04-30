Жителям краю автоматично перерахували субсидії на неопалювальний період. Їх отримають ті домогосподарства, які користувалися субсидіями протягом 2019 — 2020 років. Також можуть звертатися інші малозабезпечені жителі області.

Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Звернення можна оформити й в онлайн-режимі.

Наразі у регіоні триває перерахунок субсидій на карантинний період. Нагадаємо, у цей час субсидіанти отримають додаткові виплати, пов’язані із збільшенням норм споживання енергії.

“Станом на початок квітня в області субсидії на суму 334, 3 млн. гривень отримали 99 031 домогосподарств. Повністю виплачена березнева субсидія на суму 99 млн. гривень, яка була нарахована вчасно і виплачена у повному обсязі. Сьогодні місцеві управління соціального захисту населення завершують нарахування квітневої субсидії, враховуючи рішення Уряду щодо підняття на 50% соціальних нормативів при призначенні субсидій чи перерахунку субсидій», – розповів Вадим Боярський.

Нагадаємо, щоб продовжити отримання субсидії у наступному періоді, жителям краю не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення. Оскільки перерахунок відбувається автоматично.

Софія Романська