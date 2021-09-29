Хто з мешканців Тернопільщини може розраховувати на субсидії?

Малозабезпечені жителі області можуть звертатися за субсидіями на опалювальний період. Щоб отримати їх, до управлінь соціального захисту необхідно подати заяву та декларацію про доходи.

Субсидії виплачуватимуть у готівковій формі. Більшості субсидіантів їх перерахують автоматично, – зазначив заступник директора соціального захисту населення області Вадим Боярський. Втім, окремим категоріям осіб необхідно додатково звернутися. Під час призначення субсидій враховуватимуться доходи всіх зареєстрованих осіб.

“Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні, особі, тобто за місцем реєстрації особи, з урахуванням усіх зареєстрованих осіб. При цьому під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства. У разі коли в житлових приміщеннях, будинках зареєстровані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна піклувальника”.

Додамо, за рішенням органів соціального захисту населення субсидія може бути призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житло на підставі договору найму або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.