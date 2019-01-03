Хто з мешканців області отримає гроші за невикористану субсидію. ВІДЕО

03/01/2019 Розмір тексту:

В Україні стартує монетизація субсидій на комунальні послуги. Таке рішення прийняли 27 грудня 2018 року під час засідання уряду. Монетизація відбуватиметься у три етапи.

Перший із них розпочався 1 січня нового року, повідомляє TV-4.

– Монетизація стосується тих домогосподарств, які вперше звернуться за призначенням житлових субсидій, починаючи з січня по квітень 2019 року. Це буде перший етап монетизації. Другий етап з 1 травня вже буде стосуватися всіх домогосподарств, які отримують житлові субсидії. Третій етап буде стосуватися всіх одержувачів житлових субсидій, яким передбачається, що буде повністю здійснюватись виплата економії по послугах, які вони отримали і зекономили, що стосується газопостачання на опалення і електричної енергії, – розповідає начальник управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимир Сулима.

Уповноваженим банком для монетизації визначили “Ощадбанк”. Там для одержувачів субсидій відкриють аккаунти, де житлові субсидії відображатимуться у грошовій формі. Звідти гроші будуть направлятись на оплату спожитих комунальних послуг.

– Громадяни не зможуть всі кошти отримати і викристати їх на свій розсуд. “Ощадбанк” буде спрямовувати ці кошти підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги. “Ощадбанк” буде проводити розрахунки з надавачами послуг, обов’язково інформувати людину, домогосподарство про ці розрахунки і обов’язково інформувати, які ще додатково суми коштів домогосподарства повинні оплатити за отримані послуги, – каже Володимир Сулима.