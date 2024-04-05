Хто виготовлятиме інноваційну продукцію для військових: у міськраді визначили переможців

Троє суб’єктів господарювання стали переможцями Конкурсу інноваційних проектів у сфері національної безпеки, який раніше оголосила міська рада.

Його організували щоб стимулювати інноваційне підприємництво для швидкого та ефективного впровадження передових технологій і розробок за всіма напрямами національної безпеки.

Результати конкурсу затвердили на виконкомі другого квітня, а п’ятого квітня міський голова вручив переможцям грошові сертифікати. Всього на конкурс надійшло шість пропозицій від трьох суб’єктів господарювання. Після розгляду відповідна конкурсна комісія п’ять проектів визнала переможцями. На їх впровадження у життя з міського бюджету виділять майже 15 мільйонів гривень.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка отримав сертифікат на суму 1 517 568 гривень. ТОВ «Роботизовані комплекси» –на суму 6 492 230 гривень. ТОВ «УП-ІННОВАЦІЇ» – на суму 6 980 000 гривень.

Після реалізації проектів, як повідомили у міській раді, військові частини отримають 64 одиниці інноваційної продукції у сфері національної безпеки.