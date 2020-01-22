Після заключень ряду експертиз, призначених після вибуху у сільському клубі села Угринів, винні будуть притягнуті до відповідальності.

Це пообіцяв під час прес-конференції начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол. Нагадаємо, що трагедія сталася третього січня. У результаті вибуху постраждало восьмеро дітей віком від 12 до 17 років. Усі вони ще перебувають на лікуванні.

– Реагування поліції, а також працівників Служби із надзвичайних ситуацій на цю подію була миттєва і швидка, – розповів Олександр Богомол. – Після огляду місця події було встановлено, що до тієї гілки, яку газовики підключали, була приєднана інша гілка, яка була зламана за декілька метрів до клубу і через цю гілку пішов газ, через щілини в грунті зайшов в клуб, накопичився і в наслідок цього стався вибух. Ми зафіксували з чим були газовики, що вони мали, яке приладдя. В ту ж ніч вилучили всю документацію, яка супроводжувала це підключення. Попередньо можу сказати, що були окремі порушення, і за ці порушення будуть нести відповідальність певні посадові особи. Не можу говорити хто тому, що не маю на це права. Зараз триває експертиза безпеки життєдіяльності у Вінниці. Ми направили її в іншу область, щоб не було ніякого впливу на цю експертизу. Матеріали всі газовики надали, пояснення надали. Будуть відповідні заключення, і будуть притягнуті люди до відповідальності. Справді, безвідповідально віднеслися деякі люди до своєї роботи, і в наслідок цього постраждали діти. Хочу запевнити, що збір матеріалів і проведення розслідування перебуває на контролі. В перший же вечір я доповідав виконуючому обов’язки міністра Сергію Яровому про те, що ми робимо, а через два дні у нас був спеціаліст по розслідуванню таких злочинів. Про результати експертиз ми повідомимо додатково через центр зв’язків з громадськістю.

Для встановлення рівня тілесних ушкоджень потерпілих було призначено вісім судово-медичних експертиз, а для з’ясування причин вибуху – вибухо-технологічну. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 272 частина 2 ККУ – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Ольга Трач

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