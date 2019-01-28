Хто відповість за пожежу тролейбуса у Тернополі?

27/01/2019 Розмір тексту:

Нагадаємо, 23-го січня у Тернополі горів тролейбус. Серед версій пожежі – замикання силових кабелів. Остаточну причину у «Тернопільелектротранс» обіцяють повідомити після завершення технічних експертиз.

Відповідно до законодавства, за експлуатацію громадського транспорту відповідальне підприємство, яке надає послуги.

Як зазначив начальник управління Укртрансбезпеки в області Ігор Табака, зовнішні перевірки у КП «Тернопільелектротранс» не проводили через мораторій, який діяв дотепер.

«З 2013-го року в Україні був запроваджений мораторій на перевірку суб’єктів господарювання. Тому до цього часу перевірки таких підприємств як «Тернопільелектротранс» не відбувалися. Наприклад, у службах таксі застосовуються рейдові перевірки, тобто їх перевіряємо безпосередньо під час надання транспортних послуг. А щодо тролейбусів, то такого виду перевірок не передбачено. Оскільки там застосовується тільки перевірка самого підприємства, тобто у цьому випадку – безпосередньо КП «Тернопільелектротрансу». Але мораторій на перевірки уже скасовано і ми складаємо графіки, відтак далі перевірки відбуватимуться регулярно».

Як повідомили у КП «Тернопільелектротранс», тролейбус, який горів у Тернополі 1998-го року випуску. Порівняно з тими тролейбусами, які експлуатуються, цей транспортний засіб ще не старий. Його технічний стан був задовільним. За словами керівника підприємства, замикання могло виникнути у тролейбусі будь-якого року випуску.

Софія Романська

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