Тернопільська міська рада розробила Інтерактивну карту відповідальності за прибирання міста у зимовий період.

Карта доступна за посиланням.

Загальноміські дороги та тротуари. На карті зображені масиви, дороги та тротуари, які прибирають три організації: ТОВ «Авакс-Проф», «Міськшляхрембуд» та ТОВ «Техно-Буд-Центр». При наведені на відповідну ділянку, ви можете дізнатися, яка організація відповідальна за прибирання, контактний номер телефону та прізвища депутатів, які обрані від цих округів.

Міжквартальні проїзди. На цій же карті позначено міжквартальні проїзди, за прибирання яких відповідальні приватні підприємства (так звані ЖЕКи). Аналогічно, на карті можна дізнатися, яка організація відповідальна за прибирання тієї чи іншої ділянки та їх контактні номери телефонів.

Двори. За прибирання прибудинкових територій відповідають управителі будинків (так звані ЖЕКи) або ОСББ.

Інформація по відповідальному за прибирання кожного двору у місті, доступна для завантаження.У цій таблиці міститься інформація про перелік багатоквартирних будинків із зазначенням виконавців послуг, керівників цих підприємств та депутатів міської ради з номерами телефонів.

Зверніть увагу! Карта відповідальності за прибирання буде оновлюватися. Першочергово на карті будуть вноситися дані щодо відповідального за прибирання кожного будинку.