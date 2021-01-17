У Тернопільській міській раді продовжили договори оренди майна комунальної власності без проведення аукціону декільком організаціям. Відповідні рішення прийняли під час чергового засідання виконавчого комітету 13 січня.

На першому в цьому році виконкомі розглянули чотири проекти рішення «Про продовження договору оренди майна комунальної власності без проведення аукціону». Три з них затвердили, один – не прийняли.

Продовжили договори таким організаціям: Тернопільський обласний центр громадського здоров’я ТОР, що на вулиці Гоголя,2; Південно-західне міжрегіональне управління Мінюсту, що на вулиці Коперника,1; Тернопільське обласне бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Князя Острозького, 5. Не продовжили договір оренди управлінню соціального захисту населення Тернопільської райдержадміністрації, яке розташоване на вулиці Максима Кривоноса, 14.

– Оскільки у нас зараз тривають судові спори стосовно рішення райради, оскільки це майно, яке мало бути передане у власність громади Тернополя і спрямоване на інші цілі, тому не вважаю, що його треба зараз давати їм у безкоштовне користування, – пояснив Сергій Надал, міський голова. – Пропоную це рішення не підтримувати, і звернутися негайно із вимогою звільнити приміщення, передати його для потреб громади Тернополя.

На засіданні також затвердили два рішення «Про включення об’єкта до переліку Другого типу та надання в оренду майна комунальної власності». Ці рішення стосуються приміщень Тернопільського регіонального центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», що на вулиці За рудкою, 14 та ряду нежитлових приміщень ГНПУ у Тернопільській області, в яких розміщуються громадські пункти охорони правопорядку.