На Тернопільщині вода стала причиною сімейного скандалу, який переріс у бійку. Свекруха вдарила кулаком невістку, боронячи свого співмешканця.

Інцидент трапився ще на Святвечір, 6 січня у колишньому Гусятинському районі, пишуть Тернополяни.

Як розповідають у районному суді, потерпіла розповіла, що під час сімейної сварки вона захищала чоловіка, через що підозрювана вдарила її кулаком.

«Чоловік потерпілої та син підозрюваної на суді зазначив, що коли він повернувся додому на Святвечір, то дружина йому розповіла, що його мати та її чоловік через воду ображали її. Тоді він сказав, що його дружина в домі господиня і ніхто не має права так до неї ставитись. Мати чоловіка все заперечила, коли він повторив це її співмешканцю, то той почав нецензурно висловлюватись та спробував вдарити сина підозрюваної. А коли коханого намагалась захистити жінка, то його мати вдарила її. Донька потерпілої допомогла матері піти в іншу кімнату, а чоловік викликав поліцію», — інформують у Гусятинському райсуді Тернопільської області.

У суді донька підозрюваної це підтвердила і розповіла, що мати часто ображала свою невістку. Незважаючи на це, на суді підозрювана провину повністю не визнала та розповіла, що вона випадково вдарила жінку, захищаючи свого чоловіка від сина.

Позаяк, суд таки визнав свекруху винною за ч.1 ст. 125 КК України. Жінку оштрафували на 680 гривень.