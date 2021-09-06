Перше засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора тернопільського драмтеатру відбулося на початку вересня. На ньому члени комісії перевірили чи відповідають подані на конкурс документи вимогам та прийняли рішення про допуск кандидатів до конкурсу.

Обійняти посаду директора театру-художнього керівника Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка виявили бажання двоє претендентів. Перший – діючий директор Борис Репка та київський режисер Андрій Приходько. Після розгляду поданих ними документів, комісія обох кандидатів допустила до участі у конкурсі.

Співак та заслужений артист України Борис Репка офіційно очолює театр останні п’ять років. До того, з 2011 до 2016 року, він виконував обов’язки директора театру. Тернопільський театр для нього рідний. Після закінчення вокального факультету Київської консерваторії він у 1997 році став солістом нашого театру. У 2009-2011 роках працював заступником директора драмтеатру.

Режисер Андрій Приходько родом із Первомайська Харківської області. Закінчив Дніпропетровське театральне училище, Київський інститут культури, пізніше – Російську академію театрального мистецтва. У 1993-2000 роках був актором та режисером московського театру «Майстерня Петра Фоменка». У 2000-му працював режисером у Національному академічному українському драматичному театрі імені Івана Франка. У 2003 – був керівником і режисером Києво-Могилянського театрального центру «Пасіка». Цей режисер відомий своїм нетрадиційним підходом до постановок. Одну із них, під назвою «Зерносховище», він показував на нашому фестивалі «Тернопільські театральні вечори. Дебют».

Друге засідання конкурсної комісії відбудеться 8 вересня о 15.00. На ньому заслухають програми розвитку театру на один та п’ять років від кандидатів та оберуть переможця конкурсу.