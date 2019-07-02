Реформування галузі охорони здоров’я включає у себе й будівництво сучасних амбулаторій, в тому числі із житлом для лікарів.

Із державного бюджету для Тернопільської області на це виділили 143 мільйони гривень. Будівництво відбувається на умовах співфінансування, тобто із місцевих бюджетів повинні виділити щонайменше 10% від суми, яку надає держава. Та половина районних рад, на території яких заплановано зведення нових амбулаторій, ці кошти ще не виділила, а деякі взагалі не прийняли рішення щодо цього. На це звернув увагу тимчасово виконуючий обов’язки голови Тернопільської облдержадміністрації Іван Крисак під час нещодавнього засідання колегії ТОДА.

– Держава дала четверть мільярда гривень для побудови і ремонту амбулаторій, – зазначив він. – І сьогодні більше половини райрад не проплатили співфінансування. Є такі райради, які навіть рішення не прийняли. Це що саботаж? Чи це сидить вдома в районі і формує опозицію, якісь сили для критики влади як у себе, так і в області, в Києві? Робіть те, що ви повинні робити в районах. Я хочу на наступній колегії бачити всіх голів, не залежно від політичної приналежності. Ми працюємо для громади області разом. Я буду дуже уважно за цим дивитися.

Керівника області неприємно вразив той факт, що на засідання колегії з’явилося тільки троє представників районів: Лановецького, Тернопільського, Бережанського і представник Тернополя. Через те Іван Крисак й назвав ситуацію саботажем. Та зауважив, якщо на місцях не виділять кошти на заплановане будівництво, то буде вдаватися до непопулярних кроків.

– Ми нікого не тягнули, – продовжив Іван Крисак. – Переконаний, що голова адміністрації не просто так сам собі захотів щось будувати. Це питання обговорювалося в районах, з головою районної ради, всі погоджувалися на співфінансування. Будуються перші 19 сучасних амбулаторій із житлом для лікарів. Давайте зробимо їх по-людськи, давайте продемонструємо, що ми – європейці. Кошти закладені досить високі на будівництво. Я би хотів, щоб ви приділили особливу увагу контролю за ефективним використанням коштів, за якістю робіт на тих об’єктах, давайте зробимо взірцеві амбулаторії в районах. Мені показали три-чотири будови, які зведені тільки до рівня вікон, і тільки одна амбулаторія, у якої вже є дах. Вже 80 % таких об’єктів накритих мало бути, хочу, щоб ми їх восени всі здали. Бучацький район ні копійки ще не перерахував в бюджет обласний на ці потреби, Заліщицький – четверть мільйона, Збаразький, Козівський, Лановецький, Теребовлянський, Тернопільський – хочу, щоб ви повернулися до тих об’єктів і будували їх так, як треба, просити нікого не буду. Хто буде робити саботаж буду застосовувати непопулярні кроки, але навчу поважати державні гроші, які і так з трудом заходять в область, а вже якщо зайшли, і щоб ми до них так ставилися – неприпустимо. Адже це все для нас робиться.

Один із голів об’єднаної територіальної громади запропонував зібрати нараду з питань реформи у галузі охорони здоров’я, оскільки є багато питань і по первинні і по вторинній ланках медицини, які необхідно вирішити. Іван Крисак підтримав пропозицію, і дав протокольне доручення керівництву управління охорони здоров’я упродовж тижня зібрати усі проблемні питання у цій галузі та запросити усіх голів районних рад, райдержадміністрацій та ОТГ на нараду для їх обговорення і вирішення.

Ольга Трач