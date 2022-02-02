Хто претендує на посаду ректора технічного університету: коротко про кандидатів

Міністерство освіти і науки України внесло кандидатури чотирьох осіб для участі у виборах на посаду ректора Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки України, оприлюдненому на сайті ТНТУ, передає Суспільне.

На посаду ректора університету претендує кандидат технічних наук, доцент Степан Дячук. Він народився 23 червня 1962 року на Волині. У цьому навчальному закладі він працює 25 років. Зараз Степан Дячук перебуває на посаді проректора з науково-педагогічної роботи.

Ще один кандидат на посаду ректора – доктор технічних наук, доцент Костянтин Зеленський. Народився 10 травня 1966 року в Тернополі. Працює директором Гусятинського коледжу.

Також серед претендентів на цю посаду – кандидат технічних наук, доцент Микола Митник. Він зараз є виконувачем обов’язків ректора та заступником голови вченої ради університету.

Свою кандидатуру подав і доктор біологічних наук, професор Олег Покотило. Народився 1 вересня 1970 року в селі Староміщина на Тернопільщині. Завідувач кафедри харчової біотехнології і хімії.

Із програмами кандидатів можна ознайомитися на сайті Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Для проведення виборів створили організаційний комітет, до складу якого входить 11 осіб. Його очолює доктор економічних наук Роман Шерстюк.

За його словами, вибори відбудуться 24 лютого 2022 року. Триватимуть із 9 до 15 години.

“Працюватимуть 4 дільниці. Одна в університеті і ще три в коледжах – це наші окремі структурні підрозділи. Для проведення голосування підготують бюлетені. У цих виборах візьмуть участь 932 особи. До виборів кандидати матимуть змогу представити свої програми перед студентами і працівниками, згідно графіку, який затвердив організаційний комітет. Усі зустрічі відбуватимуться із дотриманням карантинних вимог”, – розповів Роман Шерстюк.

Протокол про підрахунок результатів таємного голосування комітет має подати в міністерство не пізніше 10 березня 2022 року.

Нагадаємо, попередній ректор університету Петро Ясній помер 13 листопада 2021 року на 70 році життя. Чоловік хворів на COVID-19.