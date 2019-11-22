На вакантну посаду директора Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов претендує четверо осіб.

Про це йдеться в протоколі конкурсної комісії, повідомляють Тернополяни.

«На розгляд поступило чотири заяви про бажання взяти участь у конкурсному відборі. А саме: Гуцул Зоряни Богданівни, Жмурко Тетяни Володимирівни, Погорілої Оксани Іванівни, Півторак Лілі Володимирівни», – зазначено в документі.

Всіх чотирьох кандидатів допущено до участі у конкурсному відборі.