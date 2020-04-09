Уряд посилив карантинні обмеження.

Зокрема, відтепер заборонено виходити на вулицю людям, яким більше шістдесяти років. Їм соціальні працівники купуватимуть продукти, а також допомагатимуть з оплатою комунальних послуг.

“В області діє послуга доставки продуктів додому. Одинока людина може звернутися до соціального працівника та замовити доставку продуктів на дім. Це забезпечують територіальні центри, в області є тридцять таких центрів. Завдання Кабміну нині — підсилити ці послуги та охопити всіх людей, які проживають одиноко. Людина звертається до центру надання соціальних послуг і повідомляє про необхідність доставки продуктів, ліків, потребу у допомозі при оплаті комунальних послуг. Також хочу зазначити, що одержувачі всіх видів допомог, зокрема ті, які замість пенсії через відсутність стажу отримують допомогу від управлінь соціального захисту населення, або ж отримувачі пенсій по інвалідності отримають у квітні додатково допомогу у розмірі однієї тисячі гривень”.

За інформацією Мінсоцполітики, з 10 квітня 2020 року в Україні запрацює інформаційна платформа “Допомога поруч”. Завдяки цьому онлайн-проекту оперативно визначатимуться потреби, надаватиметься відповідна мобільна допомога та соціальні послуги одиноким громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, сім’ям з дітьми та іншим соціально вразливим верствам населення. Громадяни зможуть звертатися до “гарячих” телефонних ліній, які працюватимуть при місцевих органах влади та залишати інформацію про потребу в продуктах, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах.

Софія Романська