Трохи “бородатий” анекдот для зав’язки розповіді про подію, що нібито сталася саме цього дня, 5 січня.

Йде засідання якогось міжнародного комітету із встановлення пріоритетності у наукових відкриттях. Порядок виступів: США, Італія, Росія, Німеччина. Американець заявляє: “Електричну лампочку винайшов Едісон”. Заперечень немає, лунають аплодисменти присутніх. Виступає італієць: “Телеграф винайшов Марконі”. Теж – згода і аплодисменти. Доходить черга до росіянина: “По-перше, електролампу винайшов не Едісон, а Яблочков; по-друге, телеграф сконструював не Марконі, а Попов; по-третє, ще в XVI столітті Іван Грозний казав своїм боярам: “Я вас, сволочей, в ж….е…л и всех насквозь вижу” – це німцям наперед, якщо почнуть щось говорити про Рентгена”.

У цьому жарті, як ведеться, є частка правди. Практично кожна більш-менш цивілізована країна претендує на те, що саме в ній якоюсь світлою головою було щось відкрито чи винайдено. Вже віддавна точиться суперечка про те, кому належить відкриття загадкових променів, які наскрізь просвічують непрозорі об’єкти: німцеві Вільгельму Рентгену чи українцеві Івану Пулюю. Якщо вірити інформації одного з місцевих сайтів, сталося це саме цього дня, 5 січня.

Іноді ця дискусія ведеться в академічній манері, а інколи набуває вигляду відомого кличу дворових побоїщ «Наших б’ють!». Не хочу залазити в лабіринти визначення пріоритетності, тим більше у такій вузькоспецифічній царині. Відомо, принаймні, що сконструйована за 14 років до праць Рентгена так звана «лампа Пулюя» генерувала промені, які потім назвали рентгенівськими. Пізніше, як повідомляється на тому ж сайті, І.Пулюй презентував свої праці Рентгену, який і скористався ними у своїй науковій діяльності. У цих розповідях незримо присутня не так щоб дуже схвальна думка про німецького винахідника – ніби виходить, що він банально… поцупив відкриття свого українського колеги. Сам гер Рентген, віддамо йому належне, на роль першовідкривача не претендував і називав отримане явище Х-променями.

Де тут правда, а де – не дуже, докопатися нині навряд чи вдасться. В тому числі – й за допомогою рентгенівських (чи пулюївських) променів. Росіяни, думається, охоче “примирили” б обидві конкуруючі сторони, розповівши їм… уже згадану історію про Івана Грозного. Та й у повсякденному житті кожен з нас, зіткнувшись з чиїмись хитрощами чи підлуватістю, може на мить відчути себе Рентгеном чи Пулюєм і промовити: “Я тебе (вас) наскрізь бачу”.

Ігор Дуда