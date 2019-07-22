Центральна виборча комісія оприлюднила дані підрахунку голосів по мажоритарних округах.

Відтак, відомі прізвища лідерів виборчих перегонів на Тернопільщині.

Двоє з них представляють партію Володимира Зеленського “Слуга народу”. Це Андрій Богданець (163-й округ, Тернопіль) та Володимир Гевко (167, Чортків). Ще двоє лідерів виборів уже представляли Тернопільщину у Верховній Раді попереднього скликання. Свободівець Михайло Головко лідирує у 164 окрузі (Збараж), а самовисуванець Микола Люшняк – у 166 (Теребовля). Беззаперечним лідером у 165 окрузі з ценром у Зборові є відомий аграрій Іван Чайківський.

Зазначимо, що наразі опрацьовано майже половину протоколів. Тож результати ще можуть дещо змінитися.