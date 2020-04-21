У квітні більшість пенсіонерів на Тернопільщині отримають грошову допомогу у розмірі тисячі гривень. Такі виплати передбачені і для отримувачів державних соціальних допомог.

Нараховуватимуть грошову допомогу тим пенсіонерам, виплати яких менші п’яти тисяч гривень, – пояснює директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Також доплати призначать тим жителям краю, що замість пенсій через відсутність стажу отримують соціальні допомоги.

“Передбачено виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 у сумі 1000 гривень окремим категоріям населення. Зокрема, це пенсіонери, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року. А також – одержувачі державної соціальної допомоги, особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю та одержувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги, непрацюючі особи, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату. Виняток – особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

В Україні виплати у розмірі тисячі гривень отримає понад 10 мільйонів людей. Вони обійдуться державному бюджету в 10 мільярдів гривень.

Софія Романська