Кращі учні, студенти та науковці навчальних закладів Тернополя отримають стипендії і премії від міської ради. Відповідні рішення прийняли на восьмій сесії міської ради 20 серпня.

– Декілька років поспіль при міській раді діє комісія, яка обирає кращих учнів та студентів, – каже Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Представників подає дирекція і рада школи, це успішні діти з різних галузей: мовознавства, історії, краєзнавстава, мистецтва, спорту та інших. Комісія вибирає кращих з кращих за певним критеріями. Окрім цього, кожен заклад подає кращого учня або студента. Всі вони будуть мати відповідну матеріальну винагороду.

Відповідно до прийнятих рішень, сертифікати на присвоєння іменних стипендій у 18-ти різних номінаціях отримають 49 тернопільських школярів. Стипендії міського голови у номінації «Кращий учень закладу освіти» та «Кращий студент закладу освіти» впродовж 2021/22 навчальних років отримуватимуть також 49 осіб. Вручення сертифікатів школярам відбудеться 27 серпня у трансфер-містечку, що на вулиці Качали, 1 об 11.00.

Третій рік поспіль у міськраді також виплачують одноразові премії науковцям закладів освіти та наукових установ. Цього разу таку премію отримають четверо осіб. Серед відомих вчених і знаних фахівців винагороду у розмірі 23,8 тисяч гривень призначили Олегу Лящуку – завідувачу кафедри автомобілів ТНТУ імені Івана Пулюя. Ще троє молодих вчених і дослідників отримають премію у розмірі 16,7 тисяч гривень кожен. Це Олена Борисяк – старший викладач кафедри маркетингу ЗУНУ; Мар’яна Сокол – завідувач кафедри іноземних мов ТНПУ імені Володимира Гнатюка; Соломія Крамар – доцент кафедри гістології та ембріології ТНМУ імені Івана Горбачевського.