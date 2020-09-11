Члени родин загиблих військовослужбовців на Тернопільщині почали отримувати державну адресну допомогу до пенсійної виплати.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов. Допомога виплачуватиметься тим особам, які втратили годувальника і розмір пенсії яких не досягає 7800 гривень.

«Якщо пенсія призначається на двох і більше членів сім’ї, адресна допомога до пенсії встановлюється у сумі, що не досягає до 6100 гривень на кожного із зазначених членів сім’ї. Також Постановою Кабінету Міністрів України передбачається призначити доплату 9 тис. членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС», – розповів Володимир Івахов.

В області переглянули розмір пенсій для 85 краян, що є близькими родичами загиблих військовослужбовців. Доплату до 7800 грн. встановлено для 27 осіб, а доплату до 6100 грн. призначено для 58 жителів Тернопільщини.

Софія Романська