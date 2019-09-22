Близько двох мільйонів жінок і дівчат в Україні потерпають від домашнього насильства, – повідомляє ПРООН. Переважно з цією проблемою стикаються молоді жінки та дівчата від 15-ти років. Торік від рук насильників загинуло півтисячі українок.

На Тернопільщині від початку року на домашнє насильство поскаржилися майже три тисячі жінок. Потерпали від домашнього насильства і неповнолітні, від них цьогоріч зареєстровано майже півсотні заяв, – повідомляють у поліції.

«Масштаб проблеми свідчить про нагальну необхідність визначити як одне з пріоритетних завдань українського суспільства, згуртуватися, аби разом боротися проти ґендерно-зумовленого насильства та запобігти йому. Тому дякую всім, хто взяв участь у круглому столі з метою об’єднання зусиль проти ґендерно-зумовленого насильства! Захід відбувся в рамках всеукраїнського проекту “Розвиток соціальної згуртованості в Україні шляхом посилення регіонального та місцевого соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту” який реалізовує канадська неурядова організація Stabilization Support Services за підтримки Посольства Великої Британії в Україні», – повідомила радниця з питань ВПО в Тернопільській області Яна Шкуратова.

Жінкам, які потерпають від домашнього насильства, радять повідомляти у поліцію або телефонувати на гарячу лінію за номером 15-50.

Софія Романська