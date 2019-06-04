Кого треба найбільше остерігатися в наших умовах пересічному законослухняному громадянинові? Вуличних “гопників”? П’яних “шоферюг”? Телефонних шахраїв? Циганок-ворожок?

Останні сумні новини свідчать, що, не відкидаючи безсумнівних “заслуг” усіх перелічених категорій маргіналів, варто добре пильнувати, щоб не стати жертвою… рідної поліції. Тої самої, яка створена для того, щоб оберігати і охороняти. Не хотілося б огульно звинувачувати всіх, особливо тих, хто намагається сумлінно виконувати свої нелегкі обов’язки, але… Абсолютно дикий випадок із вбивством двома “стражами порядку” п’ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому просто жахає. Найперше – усвідомленням того, що біда може прийти звідти, звідки її зовсім не чекаєш. І подібне може трапитися не лише в Переяславі – ну, справді, чому б деінде бравим поліцейським, нехай і не при “ісполнєнії” і добряче ” підшофе”, не підвищити свій професійний рівень, а конкретно – влучність у стрільбі – шляхом тренування на живих мішенях? А ще лячно стає від того, що колеги “відморозків” з поліцейськими посвідченнями одразу ж взялися виявляти “професійну солідарність” і намагалися зобразити справу так, начебто бідолашний хлопчина послизнувся і впав. Але ж заждіть, усі вони проходили, як декілька років тому широко висвітлювалося, доволі жорсткий відбір при поступленні на службу; їх тренували чи то американські, чи канадські інструктори – невже це вони вчили вести себе так, як не дозволяли собі бандюки на Дикому Заході чи мафіозі з cosa nostra? Показово і те, як маніпулювали статтями ККУ, що інкримінувалися переяславським дітовбивцям: замах на умисне вбивство після “компетентної” оцінки обставин перекваліфікували було на хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, і для обох стрільців прокуратура вимагала аж… утримання під домашнім арештом. І тепер з телевізора в коментарях цього безпрецедентного випадку, поряд із емоційними вимогами розстрілу і довічного ув’язнення лунає: “прикриють”, “спустять на гальмах”, “відмажуть”… То навіщо ж була вся ота PR-кампанія навколо створення нової поліції, запускання голубів у небо на церемоніях прийняття присяги? Сподівалися, що нова форма і нові авта змінять сутність людей? Замінять жорсткий і об’єктивний відбір (а не набір)? Врадіївка часів Януковича передала естафету Княжичам, а тепер от атмосфера безвідповідальності, цього одвічного супутника повного знецінення моральних норм, обрала свою чергову жертву в Переяслав-Хмельницькому.

Але… чому ж обрала нею 5-річну дитину?

Ігор Дуда