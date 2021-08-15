Переможців обласних премій в галузі культури Тернопільщини за підсумками 2020 року визначили в Тернопільській облдержадмінстрації.

Комітет з присудження обласних премій до участі у другому турі допустив 13 учасників, в тому числі один колектив. Всього є десять номінацій за різними напрямками діяльності. У деяких з них було два номінанти у деяких – один. У результаті голосування члени конкурсної комісії обрали десять переможців.

У номінації «Краєзнавство — імені Петра Медведика» — Снітовський Олег Іванович за історико-краєзнавчий фотоальбом «Замки Тернопілля». У номінації «Література — імені Богдана Лепкого» — Кравчук Володимир Ярославович за книгу «Годинник на розп’ятті: поезії». У номінації «Твір для дітей та юнацтва – імені Іванни Блажкевич» — Гуменюк Марія Володимирівна за книгу «Зустріч у лузі». У номінації «Театральне мистецтво — імені Леся Курбаса» — артист Луговий Віталій Леонідович за виконання ролі Мартина Борулі у виставі «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка. У номінації «Образотворче мистецтво — імені Михайла Бойчука» — Дмітрух Микола Антонович за серію творів «Український степ». У номінації «Музичне мистецтво — імені Соломії Крушельницької» — Губ’як Дмитро Васильович за підготовку концертної програми ансамблю бандуристів Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка «Чарівні струни та голоси з України». У номінації «Публіцистика — імені Ярослава Стецька» — редактор-упорядник Кальчук Микола Федорович за книгу «З Україною в серці. Книга пам’яті Теребовлянщини». У номінації «Журналістика — імені Володимира Здоровеги» — Ониськів Михайло Михайлович за абетково-енциклопедичне трикнижжя. У номінації «Архітектура — імені Георгія Пінзеля» — авторський колектив: архітектор Нетриб’як Михайло Миколайович, автор ідеї Фірман Володимир Зіновійович, будівничий Зозуляк Любомир Михайлович за творчу роботу «Комплекс «Український Єрусалим» у с. Зарваниця». У номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво — імені Ярослави Музики» — Вербіцька Ірина Орестівна за створення авторських ляльок в національних костюмах.

Нагородження переможців, як повідомили в обласній раді відбудеться під час святкування 30-річчя Незалежності України.