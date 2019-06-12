Середньомісячна номінальна зарплата у Тернополі сягає 7700 грн, повідомляє головне управління статистики в області.

За результатами останніх досліджень, більші доходи простежуються у робітників. Зарплати деяких фахівців робітничих спеціальностей сягають більше десяти тисяч гривень на місяць.

Як повідомили в обласному центрі зайнятості, нині на Тернопільщині відкрито близько трьох тисяч вакансій для робітників. Найбільша потреба у будівельниках, водіях, трактористах, робітниках для сільського господарства. Також влітку з’явилося ряд сезонних вакансій. Розміри зарплат різні: від мінімальної до десяти-дванадцяти тисяч.

Найменше вакансій зареєстровано у центрах зайнятості для спеціалістів з вищою освітою. Саме вони часто поповнюють лави безробітних. Навіть якщо з’являються вакансії для дипломованих фахівців, то пропонована зарплата для них – на рівні мінімальної. Втім, молодь неохоче погоджується працювати за невисоку зарплату.

За інформацією головного управління статистики в Тернопільській області, сума заборгованості з виплати зарплати станом на 1 травня 2019-го року становила 16 млн. грн, з них 85,6% – на економічно активних підприємствах.

Софія Романська