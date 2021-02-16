Хто на Тернопільщині першим отримає “укол” від коронавірусу?

З дня на день в області має розпочатися вакцинація від COVID-19. Першими уколи від коронавірусу отримають медичні працівники.

Під час першої хвилі вакцинують понад півтори тисячі медичних працівників на Тернопільщині. Щеплення проводитимуть добровільно.

«Принцип добровільності під час щеплення зберігається. Також вакцинація є повністю безкоштовною. У першій хвилі – люди, які належать до груп професійного ризику. Поступово вакцинація охопить все більше жителів області», – розповіла начальниця управління охорони здоров’я області Ірина Крупа.

Люди, які перехворіли на COVID-19, у першій хвилі не вакцинуватимуться. Їм щеплення рекомендують після шестимісячного терміну. За бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, вакцинація другою дозою може бути проведена раніше 6-місячного терміну при достатній кількості доз вакцини. За рекомендацією МОЗ, вагітним варто відкласти вакцинацію до народження дитини.