Перерахунок субсидій на літній період розпочався на Тернопільщині. Для більшості субсидіантів він пройде автоматично.

Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Однак деяким категоріям громадян усе ж необхідно звернутися до органів соціального захисту населення.

«Опалювальний період вже завершився. Відтак ми розпочинаємо виплату готівкової субсидії за квітень тим домогосподарствам, яким по перерахунку вона виходить. Через завершення опалювального періоду субсидія менша, відтак менше домогосподарств її отримує. Що хочу нагадати жителям Тернопільщини щодо перерахунку субсидії на неопалювальний період, так званий літній період 2019-го року. Субсидія буде перепризначена автоматично без звернень громадян окрім деяких категорій громадян, яким необхідно буде звернутися із заявою та декларацією, іншими необхідними документами до органів соціального захисту населення. Зокрема повторно необхідно звернутися таким категоріям громадян: орендарям житла, внутрішньо переміщеним особам, сім’ям, яким призначено субсидію не на всіх зареєстрованих членів сім’ї; тим, у кого доходи менші мінімальної заробітної плати; тим, у кого відбулися зміни в складі сім’ї. Субсидія буде розраховуватися на підставі доходів 3 – 4 кварталу 2018-го року», – пояснює Вадим Боярський.

Нагадаємо, понад сто тисяч домогосподарств на Тернопільщині отримує субсидії у готівковому вигляді. Щомісяця це обходиться державі у 119 мільйонів гривень.

Софія Романська