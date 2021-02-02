В обласному лабораторному центрі зареєстрували понад півсотні повторних випадків захворювання на COVID-19. Серед них – 15 медиків. Більшість заражених повторно перенесли хворобу важче.

Цього року повторні випадки захворювання на коронавірус в області почастішали, – каже головна державна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук. Епідеміологи пояснюють їх низьким рівнем імунітету людини.

«У нас є зареєстровано 52 повторних випадки захворювання на коронавірус. Повторно захворіло 15 медиків, що складає 28,8% від усіх захворілих, 7 випадків – хворі на онкологію, одна дитина. Якщо говорити про важкість перебігу повторного захворювання, то 29 людей з цих 52 хворіли важче. Майже 58% повторних випадків люди перенесли важче. Повторні випадки серед лікарів пояснюються тим, що вони часто стикаються з хворими. Вони постійно надають допомогу і концентрація потрапляння вірусу призводить до повторних випадків. Повторні випадки пов’язані зі станом імунної системи».

Із 52-ох повторних випадків захворювання на COVID-19, двоє людей померло, а 50 вилікувалися. Найважче повторні захворювання переносять люди з хронічними захворюваннями.