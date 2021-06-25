Соціальне таксі запрацювало у Тернопільському міському територіальному центрі соцобслуговування. Безкоштовними послугами можуть скористатися люди з івалідністю, а також інші потребуючі жителі громади.

Соціальне таксі має вирішити проблему з транспортуванням людей з інвалідністю в Тернополі. Щоб скористатися послугою, необхідно звернутися до міського територіального центру. «У нашій громаді за ініціативою міського голови почало функціонувати соціальне таксі. Ним можуть користуватися люди з інвалідністю першої групи, а також діти з інвалідністю. Якщо є потреба, соціальне таксі може надавати безкоштовну послугу й іншим категоріям громадян», – каже начальник управління соціальної політики ТМР Володимир Сулима.

До слова, послуги транспортування людей з інвалідністю надають і в благодійному фонді «Карітас». Схожий проект реалізовує тернополянин Володимир Костишин. Він також допомагає у транспортуванні людей з інвалідністю та інших потребуючих осіб.