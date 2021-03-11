Пільги на житлово-комунальні послуги можуть компенсувати від 25% до 100% витрат на енергоносії.
Знижка залежить від категорії пільговика, – кажуть у департаменті соціального захисту населення області. Нараховують пільги у безготівковій та готівковій формах.
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг передбачені особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, «чорнобильцям», ветеранам військової служби, дітям війни. Щоб отримати пільги, необхідно звернутися до фахівців соцзахисту населення. Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, механізм надання пільг населенню у грошовій формі передбачає розрахунок за соціальними нормативами незалежно від фактичного споживання послуг.
“Діють дві моделі грошової форми надання пільг: безготівкова – сума пільги зараховуються на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк» на персональний обліковий запис одержувача пільги, звідки перераховується банком надавачам послуг. Також діє готівкова форма – сума пільги перераховується щомісячно безпосередньо на особистий рахунок одержувача пільги в одному з уповноважених банків або виплачується йому через поштове відділення. Готівкова форма отримання пільг дозволяє одержувачу самостійно визначати черговість та суми оплати послуг, що важливо в умовах виникнення ситуації, коли пільговик не погоджується з нарахованими підприємством сумами”.
Жителям краю радять обирати готівкову форму отримання пільг. Оскільки у разі споживання житлово-комунальних послуг в обсягах менших, ніж соціальні нормативи, зекономлені кошти можна використовувати на власний розсуд. Безготівкова форма отримання пільг передбачає можливість отримання зекономлених коштів лише один раз на рік, після закінчення опалювального сезону.
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