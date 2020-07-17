Випускники бакалаврату підлягають призову-2020. Втім, вони можуть отримати відстрочку від служби, якщо планують продовжувати навчання цього року в магістратурі.

Щоб скористатися правом на відстрочку, необхідно принести довідку з вищого навчального закладу, – каже т.в.о. обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Без підтверджуючих документів, юнаків відправлятимуть до армії.

«Юнаки, які здобули освітній ступінь «бакалавр», на кілька місяців втрачають статус студента, тому їх цілком законно можуть призвати до армії. У такому разі вони також мають надати довідку з навчального закладу про намір вступу в магістратуру й написати заяву на ім’я голови призовної комісії про надання відстрочки. Того, хто не матиме підтверджувальних документів, можуть призвати на строкову військову службу. Вчора на призивну комісію звернулося троє громадян, яким було надано таку можливість. Усім юнакам призивного віку, які планують продовжувати навчання у вищих навчальних закладах, необхідно звернутися до військових комісаріатів, написати власноруч заяву і надати довідку з того навчального закладу, де є він кандидатом для вступу, або можливо, він вже склав іспити і є студентом. Важливо, щоб довідка була затверджена ректором навчального закладу».

Додамо, призов-2020 триватиме до кінця липня. Наразі до війська з області відправили понад триста юнаків при плановому завданні – 550 призовників.

Софія Романська