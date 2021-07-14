За 6 місяців 2021 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільщини соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 30,1 тис. осіб, з них 23,5 тис. були визнані безробітними через відсутність прийнятних пропозицій роботи (торік – на 8,5% менше).

На Тернопільщині, порівняно з таким же періодом минулого року, на 35,7% зменшилася потреба в робочій силі. Служба зайнятості області оперувала інформацією про наявність 9,3 тис. вільних робочих місць, з них 6% із заробітною платою вищою від середньої по області, 44,8% – з мінімальною з/п.

Цьогоріч змогли знайти роботу більше 7 тис. краян, з них 20 – з компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску, 41 уклав контракт на проходження військової служби. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру було залучено 919 осіб, після їх завершення 394 – отримали постійні місця праці.

Профпідготовкою та підвищенням кваліфікації було охоплено 1432 безробітних; 1359– його завершили, з них 1323 вже працевлаштувались. Також, 10 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання; 3-є підтвердили результати неформального навчання за професією кухар на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Станом на 01.07.2021 неукомплектованими залишалися 932 вакансії. Найбільше шансів знайти місце праці мали водії, підсобники, продавці, кухарі, трактористи, офіціанти, слюсарі, електромонтери, вантажники. Сталою залишається потреба у лікарях (анестезіолог, офтальмолог, інфекціоніст, загальної практики, лаборант, стоматолог).

На початку липня ц. р. за допомогою обласної служби зайнятості роботу шукали 9,9 тис. безробітних. Із них 58,9% – жінки, 26,2% – молодь віком до 35 років, більше половини – жителі сільської місцевості, 28,2% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 1203 – колишні працівники РДА та місцевих рад, 158 – демобілізовані учасники АТО.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості