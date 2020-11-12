Що сьогодні єднає людей і водночас відрізняє їх одне від одного? Правильно – маски, які вони носять. Хтось – правильно, закривши нею ніс і рот, хтось – лише рот, ще хтось – підборіддя. А хтось і зовсім обходиться без них, наче бравуючи цим: ось який я крутий, мені “фіолєтовий” і отой коронавірус, і пов’язані з ним профілактичні заходи…

Отже – знову про маски. Довелося прочитати на сайті, що за їхню відсутність і навіть більше того – за неправильне носіння тернополян штрафуватимуть на місці. Від отого категоричного “на місці”, зізнаюся, аж повіяло неприємним холодом й інстинктивний острах бридким вужем заповз у душу – це щось нагадало “розстріл на місці”, що практикувався окупаційними властями в різні часи… Також зазначається, що притягувати несвідомих елементів до відповідальності будуть: а) муніципальні інспектори; б) представники органів місцевого самоврядування і системи охорони здоров’я; в) поліціянти. Причому, як зазначив начальник патрульної поліції області, поліцейські зможуть на місці (знову ця зловісно-сакральна фраза) складати постанови про адміністративне порушення.

Все чітко і зрозуміло? Не зовсім. Якщо якогось “безмасочника”, приміром, застукає на місці порушення якась тендітна жіночка – представник системи охорони здоров’я, то як вона має чинити? Тут-таки, на місці оголосити порушнику, що він оштрафований на 170 чи 255 грн. (залежно від того, де в нього теліпалася маска: на підборідді, чи виконувала функцію шарфа на шиї), чи свистіти в свисток і викликати патрульних поліцейських, щоб ті складали постанову про порушення? І ще: ви можете спрогнозувати, хто стане здобиччю представників всіх отих інстанцій, позначених вище буквами а, б і в? Можливо, нахаби міцної статури і з малообіцяючими розмірами чола та формою підборіддя, котрим “плєванто на законо”, в тому числі – й на правила носіння масок? Чи позбавлені й натяку на виховання, зате з надлишком наділені зневагою до решти суспільства тінейджери обох статей? Навряд – підозрюю, що таких всі оті муніципальні та “іже з ними” будуть оминати десятою дорогою, а натомість зосередять свою увагу і службову ретельність на якихось “гнилих” інтелігентах і жіночках худорлявої статури. Тобто на тих, від кого малоймовірно отримати “соковитий” матюк а то й щось вагоміше. Ще один нюанс: можна припустити, що 99 зі 100 порушників заявлять офіційним особам, які висунуть їм претензії, що в них немає при собі отих 170 грн. Що ж тоді, їх обшукуватимуть чи там таки, на місці оцінюватимуть речі, що є при них і конфісковуватимуть їх? Цікаво…

А, може, всі оті повідомлення про штрафи – це лише “страшилка” на кшталт тієї, що про неї колись зізнався головний санітарний лікар Віктор Ляшко? Принаймні, те, як цей новий “драконівський” захід чітко, зрозуміло і вичерпно, з врахуванням можливих соціальних наслідків прописаний, наштовхує на думку, що виконуватися він буде приблизно так само, як усі попередні.