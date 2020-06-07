Наказом Державної податкової служби України з 2 червня 2020 року Івана Пунька призначено начальником Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Як повідомляє Галас, Іван Пунько – виходець із Тернопілля, адже народився 11 квітня 1977 року в м. Борщів. Економічну освіту здобув у Тернопільській академії народного господарства, яку закінчив у 1999 році за спеціальністю «Менеджмент організації», здобувши кваліфікацію економіста-правознавця.

Трудову діяльність Іван Пунько розпочав на посаді економіста відділення Державного казначейства у Хмільницькому районі Вінницької області. Згодом він поповнив ряди державної служби, оскільки працював на різних посадах від спеціаліста до заступника начальника фінансового управління у Хмільницькій райдержадміністрації Вінничини.

У податковій службі теперішній начальник ГУ ДПС в області почав працювати з 2005 року на посаді першого заступника начальника Хмільницької об’єднаної ДПІ, що на Віннничині. Згодом – на цій же посаді Барської міжрайонної ДПІ.

З травня 2013 року Іван Пунько очолював Козівську об’єднану ДПІ, що на Тернопільщині. Після реорганізації фіскальної служби у податкову і до призначення на посаду він працював начальником Козівського управління Головного управління ДПС у Тернопільській області.