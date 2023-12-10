Хто буде заробляти на парковках у Тернополі?

Конкурс з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в місті Тернополі оголосили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

На засіданні було прийнято два рішення щодо визначення операторів паркування. Одне про проведення конкурсу, а друге про оголошення конкурсу.

Конкурс проводять у зв’язку із закінченням терміну дії договору на обслуговування стоянок. Це стосується 11 майданчиків для платного паркування: на вулиці Торговиця (попередня назва вул. Живова); майдані Волі; Замковій (біля пологового будинку); Патріарха Мстислава; площі Героїв Євромайдану; Дружби – Івана Мазепи (попередня назва вул. Мазепи); Андрея Шептицького (попередня назва Митрополита Шептицького); Оболоня; Миколая Коперника (попередня назва вул. Коперника); В’ячеслава Чорновола (попередня назва вул. Чорновола); бульвар Тараса Шевченка (біля драмтеатру) (попередня назва бульвар Шевченка (біля драмтеатру).

Конверти із документами на участь в конкурсі приймають в управлінні транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради, що на вулиці Миколая Коперника, 1, 4-й поверх, з понеділка – по четвер – з 8.00 до 17.15 (перерва з 13.00 до 14.00) та у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00). Кінцевий строк прийняття документів – до 9 години 9 січня 2024 року. Засідання конкурсного комітету та проведення конкурсу відбудеться 11січня 2024 року об 11.00 в залі засідань Тернопільської міської ради.