Встановленням пам’ятника вчителю займатиметься Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

На черговому засіданні виконавчого комітету школі дали дозвіл на встановлення скульптурної композиції та на оплату робіт з її будівництва.

– Раніше рішенням виконкому кошти для будівництва пам’ятника вчителю були виділені на управління освіти і науки, – зазначила Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Але земельна ділянка, на якій вирішили встановити скульптури числиться за школою №3, тому буде підписана угода безпосередньо між школою та виконавцем робіт.

Проект Громадського бюджету «Пам’ятник вчителю» не можуть реалізувати вже другий рік. За умовами бюджету участі скульптурну композицію мали встановити до кінця 2018 року. Утім, до того часу вдалося облаштувати тільки постамент для пам’ятника. Тоді ж в управлінні освіти і науки планували, що скульптурну композицію встановлять у другому кварталі 2019 року. Натомість, 26 червня тільки прийняли зазначене вище рішення виконкому, згідно із яким третій школі дозволили встановити пам’ятник вчителю по вулиці Грушевського, 3, за рахунок коштів міського бюджету у сумі 966 380 гривень. Заступник начальника управління освіти і науки Ірина Сум повідомила, що скульптурну композицію планують встановити до Дня вчителя, який відзначають у першу неділю жовтня, а крайній термін – до кінця 2019 року.

Нагадаємо, що раніше було заплановано, що пам’ятник матиме чотири бронзові фігури: «Першокласницю», «Тінейджера», «Випускницю» та «Лелеки», і буде доповнений написом «Кожен тобі – учитель».

Ольга Трач