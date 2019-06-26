Завершилася реєстрація кандидатів у депутати Верховної Ради.

Відтак, ЦВК оприлюднила список претендентів на мандати, котрі балотуються по мажоритарних округах Тернопільщини. Загалом таких зареєстровано 67.

Найбільше кандидатів, зрозуміло, балотуються по 163 округу з центром у Тернополі. Їх налічується 20. Найменше – 10 – у окрузі №166 (центр – Теребовля). Лише на одного кандидата більше зареєстровано в окрузі №165 (Зборів). У 164 та 167 округах (Збараж і Чортків відповідно) зареєстровано по 13 кандидатів.

Подаємо перелік кандидатів у народні депутати, котрі балотуються у мажоритарних округах в межах Тернопільської області:

Округ №163 (Тернопіль)

Округ № 164 (Збараж)

Округ №165 (Зборів)

Округ №166 (Теребовля)

Округ №167 (Чортків)