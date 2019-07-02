Християнська церква Чорткова «Христос для всіх» організовує одноденні дитячі табори на Тернопільщині. Ряд відпочинково-розважальних заходів для дітей відбулося у таборі «Збруч» в Скалі-Подільській.

Понад сто дітей щодня перебували у таборі, програму організувала християнська церква Чорткова «Христос для всіх», також долучився музичний гурт з Києва «Перехрестя». Спортивні змагання, ігри, стрибки на батуті, аквагрим, християнське навчання – програма табору була досить насиченою, – розповідає координаторка Ліда Волощук. На завершення малечу порадували подарунками.

«Програму відпочинку для дітей ми організували у таборі «Збруч» в Скалі-Подільській. Також ми побували у селі Шепівці, де зібралося понад сто дітей. Малеча прийшла зі своїми батьками. Усі присутні могли насолоджуватися гарною християнською музикою. Для дітей діяло ряд розваг, а також вони могли скуштувати солодощів. Діяла вікторина, активні учасники отримали призи. Також ми організовували табір у Мельниці-Подільській, там у місцевому інтернаті перебувають діти з інвалідністю. Ми підготували для них розважальну програму, порадували солодким і подарунками».

Додамо, наразі в області працює дев’ять стаціонарних закладів відпочинку, окрім цього діють прицерковні, пришкільні, мовні табори. Загалом в області матимуть можливість відпочити й оздоровитися у таборах близько половини дітей шкільного віку.

Софія Романська