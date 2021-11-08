“Подарунок неба”, – таку акцію організовують у Тернополі для дітей зі Східної України.

Християнська молодь готує подарунки для малечі, яка проживає на території, де триває російсько-українська війна.

Різдвяний проект “Подарунок неба” реалізовують у Тернополі не вперше, – розповідає співкоординаторка Діна Мартинюк. Вже декілька років відбуваються поїздки на Схід України із подарунками та різдвяною програмою для дітей та дорослих.

“Час невпинно біжить і уже до нас наближається зима, а отже і прекрасне свято Різдва Христового. В цей передсвятковий період запрошуємо вас приєднатись до проекту “Подарунок неба”! Волонтери МБО “Надія в дії” вже декілька років організовують збір подарунків для дітей. У різдвяний час відбуваються поїздки переважно на територію зони ООС із Різдвяною програмою. Передаючи ці подарунки, ми розповідаємо дітям та дорослим про найбільший подарунок – Ісуса Христа. Саме тому цей проект називається “Подарунок неба”.

Подарунки для дітей у Тернополі збиратимуть до 15 листопада. Приєднатися до благодійної акції можуть всі охочі. Організатори переконані: такі акції допомагають налагодити комунікацію жителів західного та східного регіонів України, що важливо в умовах інформаційної війни, яку веде проти України Росія.