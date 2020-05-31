У Тернопільській області виявили ще дев’ять випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляють у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом, загалом в області зафіксовано 1169 випадків цього захворювання. 26 із них летальні, 908 людей одужало.

У лікарнях Тернополя перебуває 9 хворих на COVID-19. П’ятеро із них – у міській лікарні швидкої допомоги. Ще 7 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19.

У міській дитячій лікарні – 4 дітей з підтвердженим COVID-19 . Ще 3 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус.

На обсервації у лікарні №3 перебуває 2 тернополян.

Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 108 людей. 87 тернополян одужало.