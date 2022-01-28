Світ

“Морського вовка” занесло

Слово – не горобець. У справедливості цієї приказки (напевно, існує її німецький еквівалент) переконався тепер уже екс-командувач ВМС Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах. На конференції індійського інституту оборонних досліджень, куди занесло “морського вовка”, він прямим текстом, в істинно прусському дусі сказав, що “Україна ніколи не зможе повернути Крим”. І що президент РФ Владімір Путін “заслуговує на повагу”. Вищий німецький політичний істеблішмент, який з нашої точки зору далеко не безгрішний (“Дружба – Freundschaft з Росією в питанні “Північного потоку”, відмова продавати зброю Україні), все ж не міг стерпіти того, що один з найвищих воєнних керівників Bundesrepublik Deutschland у свої 56 років так і не опанував уміння висловлюватися дипломатично – щоб і вовки були ситими, і кози цілими. “Мої заяви про політику безпеки в аналітичному центрі в Індії висловлювали мою особисту думку. Вони ніяк не відповідають офіційній позиції Німеччини”, – пояснив голова Шенбах. Від відставки, однак, це його не врятувало…

Термінатор уже не той

Актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потрапив у доволі серйозну аварію. ДТП сталась неподалік дому кінозірки. Шварценеггер їхав на авті марки Yukon і зіштовхнувся з червоним Prius. Внаслідок аварії позашляховик актора виїхав на дах легковика, а потім ще й врізався у Porsche, яке, на своє нещастя, саме проїжджало поблизу. Один зі свідків каже, що це “було божевілля” і що вся сцена “була схожа на трюк в кіно”. Можливо, 74-річний Арні на схилі літ уявив себе на зйомках “Командо” чи “Термінатора”? Водійка Prius отримала серйозні травми голови, її негайно госпіталізували. Сам Шварценеггер не постраждав, і, як повідомлялося, був глибоко занепокоєний станом потерпілої. Джерела у правоохоронних органах повідомили, що в аварії винен сам Арнольд. Він, мовляв, повертав ліворуч, хоча стрілка лівого повороту все ще була червона. Вік таки дається взнаки?

Україна

Дбає про вас держава

Блага вість для тих, хто доживе: зростання розміру пенсій в Україні цього року триватиме. Це передбачено схваленим Верховною Радою законом про держбюджет на 2022 р. Про це не без прихованих гордощів повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він також відзначив, що з 1 грудня минулого року в Україні зросла мінімальна заробітна плата: була 6 тис. грн., а стала аж 6,5 тис. – отих самих грн. У зв’язку з цим підвищилися і пенсії. Їхнє збільшення складе до 200 грн., залежно від стажу. Крім цього, підвищуються надбавки до пенсій, зокрема, ветеранам війни і особам, які мають “особливі заслуги” (щиро кажучи, трохи кортить дізнатися, про які й чиї заслуги йде мова). Глава уряду також додав, що на 2022 р., крім планової індексації пенсій, передбачені також підвищення надбавок і доплат до пенсій разом із встановленням мінімальних виплат в розмірі 3 тис. грн. для людей віком понад 70 років. Бачите – дбає про вас держава. То чого ж нарікаєте?

Щоб навіть поряд не стояли!

Одностайної думки з цього делікатного питання немає – є й такі, які переконані, що спорт не потрібно змішувати з політикою. Та як би там не було, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що українським олімпійцям заборонили стояти поряд із російськими спортсменами, коли ті триматимуть у руках прапор. “У нас була зустріч онлайн з усіма спортсменами та тренерами, як поводитися у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени із Росії з прапором. Щоб вони не були разом. Вони мають це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали”, – сказав Гутцайт (зберігаю стиль висловлювання пана міністра – І.Д.). В такій ситуації представники України, швидше за все, можуть опинитися тоді, коли стоятимуть поруч з росіянами на п’єдесталі, як це було з легкоатлеткою Ярославою Магучих на Олімпіаді-2020 в Токіо. Але на отой п’єдестал ще треба потрапити, а шанси українців зійти на нього оцінюються не надто високо…

Реальна загроза

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інститут соціології, майже половина українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії в Україну. Втім, з кінця 2021 року цей показник майже не змінився – зайве свідчення того, що панічні настрої оволодівати нами наразі не дуже поспішають. 48,1% респондентів вважають цілком реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Водночас 39,1% переконані, що цього не станеться . Також більшість респондентів – 56,5% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади щодо запобігання вторгненню Росії. 29,2% вважають, що ці зусилля адекватні ситуації, що нині склалася. Вчергове дісталося і Президенту: 53,1% респондентів вважають, що у разі вторгнення Росії Володимир Зеленський не буде здатний ефективно діяти як Верховний головнокомандувач. Водночас, 31,9% опитаних вважають, що Президент зможе гідно і ефективно працювати, якщо російське вторгнення таки стане реальністю…

Тернопілля

Про хліб насущний

Коронавірус і чутки про вторгнення Росії, звісно, впливають на самопочуття жителів нашого краю, але не настільки, щоб затулити собою життєво важливе питання – пошук хліба насущного. Простіше кажучи, заробітку. Вирішують вони його по-різному, залежно від рівня власної кваліфікації, винахідливості чи спритності. Двоє жителів Тернополя, приміром, організували виготовлення та продаж фальшивих довідок про ПЛР-тестування. Організовувалося ніби багатообіцяюче, та от тепер їхня дружна співпраця отримала юридичну кваліфікацію “за попередньою змовою групою осіб” – з доволі непевними перспективами щодо місця проживання в найближчі 5 років. А от головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям райуправління ГУ ДСНС в області взяв та й “вляпався” в оту надзвичайну ситуацію сам – зажадав $2400 (і навіть, може, встиг потішитися ними) за сприяння у працевлаштуванні. Але все це – з розряду давно освоєних нашими краянами способів поліпшити власний добробут. Натомість мешканець одного з містечок пропонує незвичну послугу: може стати співрозмовником і навіть другом, побалакати про наболіле, підтримати чи просто вислухати – щось середнє між прийомом у психотерапевта і довірливою розмовою за пляшкою. Криміналом це заняття начебто не пахне, отож – хай щастить на клієнтів…