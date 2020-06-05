Світ

Заворушення у США: чи задіють збройні сили?

Смерть 46-річного афроамериканця після затримання поліцією в американському Міннеаполісі, попри звинувачення, висунуті головному підозрюваному, викликала масові заворушення, що охопили десятки штатів. Як відзначають, подібне в USA спостерігалося ще 1968 року, після вбивства лідера руху за громадянські права темношкірих Мартіна Лютера Кінга. Відеокадри безчинств на вулицях американських міст справляють враження соціального хаосу. Президент Доналд Трамп назвав ці дії натовпу “внутрішнім тероризмом”. У своєму зверненні він заявив про готовність діяти рішуче для придушення масових безладів. Ще раніше він закликав губернаторів штатів діяти жорсткіше і застосовувати, за потреби, силу до протестувальників. “Якщо те чи інше місто або штат ухилятимуться від вживання необхідних заходів для захисту життя і власності своїх мешканців, я використаю збройні сили США і швидко вирішу проблему за них”, – заявив президент.

НАТО і мова

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що рішення щодо членства України в НАТО блокує не лише освітнє законодавство, а й закон про мову. “Угорщина чекає на вирішення проблем із питанням освіти та із законом про використання державної мови. Тоді ми не будемо блокувати те, що блокуємо в зв’язку з НАТО”, – заявив угорський посадовець. Угорщина від вересня 2017 року ветує усі рішення в НАТО, які стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні. Втім, угорський міністр наголосив на прагненні зняти обмеження. “Ми не хочемо зберігати блокування, наша мета – досягти домовленостей”, – зазначив він. В свою чергу Д. Кулеба підкреслив, що “немає жодних об’єктивних підстав для того, щоб між нами існували будь-які суттєві проблеми. Ми розраховуємо на те, що буде відновлена повноцінна підтримка Угорщиною України в НАТО”, – заявив глава МЗС України.

Україна

“Лихі” 90-ті повертаються

У Броварах на Київщині відбулися справжні вуличні бої за участю близько сотні осіб. Їх причиною став конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями. За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, причиною ранкової стрілянини, яка добряче налякала мешканців досі спокійного містечка, став “непрозорий розподіл маршрутів між підприємцями з боку чиновників, які відповідають за цей напрямок роботи”. Одне угруповання зібрало місцевих “тітушок”, а друге завезло бойовиків з Вінниці за допомогою охоронної фірми. Внаслідок перестрілки троє осіб отримали поранення, а на сьогоднішній день поліція затримала близько 30 учасників побоїща, більшість з яких перебувають в СІЗО. “Перестрілка в Броварах – це відголосок корупції у визначенні квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень. Будемо лікувати!”, – так охарактеризував цю подію “головний лікар” МВС Арсен Аваков. Майже одностайна оцінка ЗМІ: повертаються “лихі” 90-ті роки…

Карантин і здоровий глузд: без суду не розберешся?

Побутує думка, що закон не повинен суперечити здоровому глузду. Чи завжди вона справджується? Верховний Суд звернувся до іншої поважної інстанції – Конституційного Суду – з проханням терміново перевірити на конституційність окремі рішення Кабміну і Верховної Ради про карантинні обмеження на час епідемії. Зокрема, йдеться про відповідність Конституції положень щодо обмеження перетину державного кордону і змін до держбюджету. Також ВС звертає увагу на те, що передбачені Кабміном протиепідемічні заходи, пов’язані з самоізоляцією, обмежують право особи на свободу пересування, право вільно залишати територію України, права на мирні зібрання (останні можуть бути обмежені лише законом, а не актами уряду). Також у верховних суддів є питання щодо дозволу одним суб’єктам господарювання працювати, а іншим – ні. Водночас ВС зазначив, що з розумінням ставиться до ситуації в державі та в цілому підтримує заходи, спрямовані на подолання зовнішніх і внутрішніх загроз безпеки та на захист здоров’я громадян, які не суперечать Конституції.

Декларація Суркіса: людям зі слабкими нервами не читати

Задекларувала наша еліта курс на Європу – доводиться, хоча б про людське око, дотримуватися прийнятих у ній правил і норм. Колишній президент ФФУ і віце-президент УЄФА, народний депутат України від партії «ОПЗЖ» Григорій Суркіс подав електронну декларацію за 2019 рік. Людям зі скромними доходами (таких в Україні вистачає) і надто тонкою нервовою організацією читати її, мабуть, протипоказано. Суркіс-старший задекларував дев’ять квартир, шість з яких у Києві, п’ять земельних ділянок в Київській області, 22 антикварних вироби, 8 творів мистецтва, 20 годинників і 10 автомобілів (4 з них орендовані). На банківських рахунках Григорія Михайловича знаходиться понад 10,2 мільйона доларів і 156 тисяч євро. Готівкою він тримає у себе 84 тисячі доларів, 79 тисяч євро, 46 тисяч фунтів і 965 тисяч гривень. Також варто відзначити, що Григорій Суркіс позичив своєму братові Ігорю, президенту “Динамо”, 158 мільйонів гривень. Так, напевно, і має бути між добрими родичами…

Тернопілля

Хто винен? Китайці і… миші

Хто винен у появі COVID-19, захворюваність на який у нас днями знову стрибнула вгору? Прийнято вважати, що китайці. А кого зазвичай згадують, коли пропадає величезна кількість зерна? Ну, звісно ж – ненажерливих мишей. Як не без сарказму повідомив радник очільника МВС Михайло Апостол, майже 2700 вагонів зерна, що було на зберіганні у Держрезерві, “з’їли миші”. Скільки дивізій, корпусів чи груп армій цих шкідників діяли – точно невідомо, але дісталися вони, за словами М.Апостола, і до структури Держрезерву в Чорткові, “струбивши” 150 вагонів-зерновозів. Втім, є кому пред’являти звинувачення і крім безликих мас гризунів. Цілком конкретного поліцейського посадовця з числа керівного складу підозрюють у розтраті конкретної “кругленької” суми – 400 тис. грн. “Прокрутив” він цю операцію, як повідомляється, шляхом зловживання службовим становищем і підроблення. Водночас шеф одного з райвідділів поліції навіть на ранковій пробіжці не розслабився настільки, щоб не звернути увагу на постріл. Як наслідок – затримано правопорушника з чимось схожим на вогнепальне знаряддя. Цілком можливо, вдалося відвернути якусь біду – у цілком позаслужбовий час.

Ігор Дуда