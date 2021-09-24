Світ

Сімейний бекграунд

Таке може статися і в переповнених зброєю США, де неадеквати періодично влаштовують стрілянину з людськими жертвами, і в, здавалося б, тихій і законослухняній Норвегії, в якій 10 років тому добряче “погуляв” небезвідомий Андерс Брейвік. Російський студент влаштував стрілянину в одному з корпусів Пермського державного університету. Він просто “тупо і конкретно” увійшов до будівлі університету і відкрив вогонь з мисливської зброї по всіх, кого зустрічав на шляху. Частина студентів закрилася від нападника в аудиторіях вузу, деякі з них вистрибували з вікон. Як наслідок, 8 людей загинули і ще близько 30 отримали поранення різної важкості. Сам стрілець був теж серйозно поранений при затриманні і зараз перебуває в реанімації. Як з’ясувалося, у нього цілком підходящий для такої дикої витівки сімейний бекграунд: його батько почав заробляти на життя війною ще під час воєнної кампанії в Чечні й з того часу воював у багатьох гарячих точках, включно з Донбасом. Гроші на рушницю (38 тис. руб) а також на проходження курсу навчання стрільбі майбутньому вбивці теж дали люблячі батьки…

Як диктує доцільність

Скільки б не говорилося з трибуни ООН про цивілізовані відносини між державами і дотримання законності, але коли доходить до реальної загрози, то на них просто махають рукою. І діють так, як диктує доцільність. Ще з часу викрадення в Аргентині нацистського злочинця Адольфа Ейхмана Ізраїль дав зрозуміти, що ладен відстоювати свої інтереси будь-де. Провідного вченого іранської ядерної програми Мохсена Фахрізаде вбив високотехнологічний робот-кулемет з дистанційним керуванням. Фізик загинув 27 листопада 2020 року, але подробиці планування його вбивства стали відомі лише тепер. Ще в 2004 році ізраїльський уряд наказав своєму агентству зовнішньої розвідки Моссад запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Із 2007 по 2012 рік ізраїльські агенти вбили п’ятьох іранських учених-ядерників і одного поранили. За даними ізраїльської розвідки, Фахрізаде очолював секретну програму зі створення ядерної боєголовки, в тому числі для іранських ракет великої дальності.

Україна

Замах на VIP-персону

За моєї пам’яті (поправте, якщо помиляюся), останній замах на політичну VIP-персону України стався тоді, коли… порив вітру щосили жбурнув на Віктора Януковича вінок. Відтоді усілякі небезпеки, здається, обходили їх боком. Але, як кажуть в народі, до часу дзбанок воду носить. Невідомими зловмисниками (боюся, що такими вони й залишаться) з автоматичної зброї була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило 18 куль, внаслідок чого три поранення отримав водій високопосадовця. В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів. А Генпрокурор Ірина Венедіктова назвала це “викликом правоохоронній системі”. Президент Володимир Зеленський, котрий на той час перебував на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, висловив думку, що за цим замахом можуть стояти як внутрішні, так і зовнішні сили. І додав, що “відповідь на нього буде сильною”.

Бодікамери замість електрошокерів

Під час презентації проєктів та пріоритетних напрямів діяльності МВС новопризначений очільник міністерства Денис Монастирський заявив, що скасував один із тендерів на 170 мільйонів гривень на закупку електрошокерів і спрямував основну частину цих коштів на придбання бодікамер для поліцейських. За його словами, це саме те, що має збільшити довіру до охоронців правопорядку (а, може, навпаки – дасть їм додаткові підстави в деяких ситуаціях розводити руками: “Ну, що ми можемо зробити?”. Як це вже не раз бувало… ). Міністр також назвав пріоритетні проекти МВС: будівництво державного кордону, Сustody Records (постійна електронна фіксація всіх дій щодо затриманих), створення європейського хабу з пожежогасіння і добровільних пожежних дружин, “безпечна школа” і цифровізація (важкі терміни…). За словами Д. Монастирського, МВС унікальне тим, що всі хороші ініціативи тут вже або розпочаті, або кимось раніше вже починалися, але були забуті. Багато чого, на його думку, було розпочато А. Аваковим. Пріоритетним в Нацполіції, за словами міністра, буде проєкт “Поліцейський офіцер громади”.

Підготовка до спільних дій

Щодо перспектив вступу України до НАТО ясності наразі немає, отож Київ вирішив зосередитися на суто воєнних питаннях взаємодії зі збройними силами країн-членів альянсу. У понеділок розпочалися українсько-американські навчання Rapid Trident-2021 на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки. У них беруть участь 6 тис. військовослужбовців із 15 країн-партнерів. “Основна мета навчань – підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій”, – йдеться в повідомленні прес-центру Сухопутних військ Збройних сил України. Зазначається, що ці навчання мають на меті підвищити рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращити сумісність штабів ЗСУ, США та інших членів НАТО і держав-партнерів. Уперше в історії Rapid Trident проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також заплановане спільне десантування українських та американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.

Тернопілля

Труднощі перекладу

Майбутнє нашого славного краю – її енергійна, ініціативна, креативна і ще там якась молодь. Це не викликає запитань. Вони виникають з іншого приводу, а саме: як оцінять компетентні органи креативність неповнолітнього мешканця однієї з ОТГ, який вирощував коноплі? І не прості, а елітного сорту. Може, врахують юний вік, чисті (суто наукові) наміри і дадуть змогу й далі займатися ботанічною селекцією? Натомість не матимуть, швидше за все, можливості займатися більш-менш прибутковою справою двоє гостей Тернопілля, яких до нас заніс вітер мандрів аж з-за Великого Китайського муру – у них виявилися проблеми з документами і владнати їх нашим звичним неформальним способом не вдалося – можливо, стали на заваді труднощі перекладу? Тим часом в центрі “файного” міста якийсь суб’єкт підпалив одразу три сміттєві контейнери. Що штовхнуло чоловіка на це: напад піроманії чи, може, він, керуючись народним “Що згорить – те не згниє”, намагався вирішити таким радикальним способом сміттєву проблему в місті? Винуватця оперативно розшукали і оголосили, що він веде “аморальний спосіб життя”. Тобто вчинює дії, що засуджуються суспільством, але не несуть в собі загрози суспільній безпеці. Отже, відбудеться, швидше за все, громадською доганою і в отой самий контейнер, в які сім років тому без особливих почестей кидали декого з одіозних персон, його не помістять…