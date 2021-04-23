Світ

“На стременах” у майже 90?

Природа, здається, відпочиває не лише на дітях геніїв, а й на їхніх братах. Рауль Кастро виявився далеко не таким харизматичним і довговічним правителем Куби, як його старший брат – легендарний Фідель. Останній правив Островом свободи майже півстоліття, а молодший брат – “лише” 10 років. Фіделю, можливо, було легше – він міг і на полювання поїхати з Нікітою Хрущовим, і поборюкатися в снігу, і хильнути “русской” за трапезою, і заручитися значною підтримкою з боку СРСР. Рауль на такого могутнього союзника опертися вже не міг. Отож, на з’їзді партії він заявив, що передає керівництво нею молодому поколінню, яке “сповнене пристрасті (куди ж без неї Куба?) та антиімперіалістичного духу”. Втім, вести спокійне життя “персонального пенсіонера кубинського значення” Р.Кастро не має наміру. “Я палко вірю в силу, характер і розуміння співвітчизників і, доки живий, буду готовий, стоячи на стременах, захищати вітчизну, революцію і соціалізм”, – заявив він. “Стоячи на стременах” у майже 90-річному віці? Цікаво…

Футбольна революція: ще не час?

Якщо з кубинською революцією та її провідниками світ якось привчився жити, то із спробою іншої – футбольної – йому доведеться тепер довго і, мабуть, нелегко розбиратися. Її можливість обговорювалася вже давно, та все ж стала цілковитою несподіванкою для європейської футбольної спільноти. Одразу 12 клубів-грандів європейського футболу з Англії, Італії та Іспанії офіційно оголосили про створення нової Європейської Суперліги (ESL). Перший сезон “батьки-засновники” нової ліги планували розпочати вже в серпні цього року. Реакція керівництва європейського футболу на ESL була цілком очікуваною. В УЄФА новий проєкт назвали “цинічним і таким, що базується на особистій вигоді кількох клубів”. А для ще більшої переконливості – пообіцяли застосувати всі можливі юридичні заходи, щоб унеможливити його втілення в життя. Вочевидь, ці обіцянки-погрози виявилися дієвими: вже через день клуби-засновники ліги з гучною назвою почали один за одним відмовлятися від участі в ній. Ідея вмерла, чи ще не прийшов її час?

Україна

Вакцинація від… недовірливості

На відміну від індійської та китайської вакцин, які наше медичне керівництво наполегливо, але без особливого успіху намагається впроваджувати в масах не дуже довірливих українців, начебто ефективніший американський Pfizer, партія якого надійшла в нашу країну, здатен змусити згадати про “рівніших серед рівних”. Це правило в нас діє практично безвідмовно, а у “файному” Тернополі, приміром, нагадало про себе і з китайським Covishield. Втім, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що публічних осіб препаратом Pfizer вакцинувати поза чергою не будуть. “Ми внесли зміни, я підписав указ, і тепер не буде тих залишкових доз, якими могли вакцинуватися публічні особи”, – зазначив він. За словами міністра, щеплюватися отриманою вакциною будуть лише ті люди, які підпадають під перші та другі етапи вакцинації. Невже жодна доза не піде тим, хто вважає себе трохи “рівнішим”? Щось не дуже в це віриться – мабуть, паралельно варто робити нашим людям вакцинацію від недовірливості…

Кому живеться добре?

Кому на теренах України-Руси живеться добре і привільно? Залежить від того, що вкладати в це поняття. Приміром, як повідомило “Радіо Свобода”, лідер партії “Європейська солідарність”, народний депутат Петро Порошенко зберігає готівкою $51,2 млн і 423,3 млн грн, що в еквіваленті національної валюти становить сумарно понад 1,8 млрд грн. У прес-службі п’ятого Президента пояснили, що такий спосіб зберігання грошей ним – не від хорошого життя, а через підступи ворогів і недоброзичливців. “Порошенко був змушений зняти з рахунків у банку 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень через політичні репресії влади та її постійні спроби арештувати активи лідера опозиції”, – йдеться у відповідній заяві. І додається, що “всі ці кошти повернуть у банк після припинення політичних репресій”. Судячи з того, як після деякого сторожкого вичікування Петро Олексійович заходився енергійно шпетити владу, оті репресії йому вже не загрожують. Отож, саме час ощасливити банк своїми вкладами?

Все-таки щось маємо?

Ще недавно наша протиповітряна оборона ППО, з точки зору можливого протистояння російським ВПС, виглядала не надто переконливо. Можна сказати, вважалася слабкою ланкою ЗСУ. Тепер же, на думку речника української делегації в тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексія Арестовича, становище далеко не таке безнадійне. За його словами, у випадку авіаційного удару з боку РФ українська система протиповітряної оборони здатна збити десятки ворожих літаків. “Наша ППО не в найкращому стані, та все-таки ми щось маємо. Якщо грузини збили 8 літаків і пошкодили 14, то ми зіб’ємо 80 і пошкодимо 140. На цьому історія російської бойової авіації закінчиться років на п’ять”, – зазначив Арестович. Він також додав, що вірогідність повномасштабної війни з Росією становить 2-3% а ймовірність загострення на вже існуючому фронті – 70%.

Тернопілля

Боротьба зі злом триває

Нині увага сконцентрована на протистоянні коронавірусу, але це не означає, що не ведеться запекла і безкомпромісна боротьба з іншим злом сьогодення. Ціле кубло корупціонерів (одразу 8!) викрито в одній з селищних рад. Рука правосуддя була суворою і невблаганною – всі ошуканці позбудуться 50 неоподатковуваних мінімумів своїх доходів. Чи справді так нашкодили лиходії громаді, чи просто забули закони арифметики, зокрема, ділення? Так само цікаво, що за злісний палій попався правоохоронцям в одному з сіл, який і провину свою одразу визнав, і штраф (понад 3 тис. грн.) погодився виплатити? І чи такими ж зговірливими і податливими є багато тих, котрі розводять багаття задля розваги? Також не позбавлене інтересу питання, чи оснастять новонасаджені в центрі міста катальпи і червонолисті клени чимось на кшталт пристроїв проти вандалів. Адже іноді складається враження, що число антисоціальних пітекантропів у “файному” місті суттєво перевищує кількість зелених насаджень. Ще на замітку тим, хто збирається лягти під хірургічний ніж: пильнуйте свої речі – інакше разом з непотрібним апендиксом чи якимось наростом можете втратити й не зовсім непотрібну золоту прикрасу…