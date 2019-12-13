Світ

Наймолодший Прем’єр-міністр

Глава уряду України Олексій Гончарук доволі недовго тішився статусом наймолодшого чинного Прем’єра в світі. На цьому тижні це звання у 35-річного любителя катання на самокаті приміщеннями у будівлі на Грушевського 12/2 відібрала заступник голови правлячої соціал-демократичної партії Фінляндії Санна Марін. 34-річного екс-міністра транспорту фінський парламент обрав очільником уряду країни-батьківщини сауни і тисячі озер. Колишній продавець, а в подальшому – магістр в сфері управління, вона стала третім прем’єром-жінкою з 75 своїх попередників. За її кандидатуру проголосували 99 депутатів, ще 70 були проти (О. Гончарук мав значно більш одностайну підтримку). С. Марін пообіцяла своїй партії, що поверне їй популярність, яка останнім часом дещо підупала. Новий прем’єр-міністр виступає проти вступу країни в НАТО (що є традиційним для Фінляндії), вважає важливими напрямками для майбутнього уряду розв’язання екологічних і кліматичних проблем. Крім цього, щаслива мати 2-річної доньки проживає у вільному шлюбі й виступає за збереження традиційних сімейних цінностей…

“Сюрприз” для копа

До відома і, можливо, деякої втіхи тернополян, котрим, як нещодавно жінці, яка замовила піцу, пощастить виявити у нібито їстивній продукції передноворічний сюрприз на кшталт цвяха чи чогось іншого колючо-ріжучого: таке трапляється не лише в нас. І навіть не лише в цивілізованій екваторіальній Африці. У Нью-Йорку 56-річний поліцейський придбав у торговій мережі звичайний сендвіч, але коли почав його їсти, то виявив всередині не зовсім звичайну “начинку”: лезо для бритви. Виявив уже після того, як отримав поріз ротової порожнини. В поліції Нью-Йорка одразу ж подякували Всевишньому за те, що їхній колега не встиг проковтнути лезо а також повідомили, що як установа, яка виявляє “нульову толерантність” до актів насильства щодо своїх співробітників, проведе якнайретельніше розслідування цього кричущого випадку. Зокрема, збираються з’ясувати, чи не було це зумисним вчинком, спрямованим саме проти “копа”. Своє замовлення він робив у цивільному одязі, але до магазину під’їхав на службовій машині.

Україна

Домовилися домовлятись

Здається, ще жоден з українських президентів напередодні доленосного для України кроку не перебував під таким тиском з боку протилежних політичних таборів. Паризькій зустрічі Володимира Зеленського з лідерами Франції, Німеччини і Росії передували попереджувальні акції під Офісом президента на Банковій, за якими трохи миготіла тінь Петра Порошенка. Не скупилися на “критику авансом” і керівники платформи “За життя”. На думку політолога Дмитра Фіщенка, будь-який позитивний результат, привезений В. Зеленським з Франції, був би однаково згубним для цих політсил. І навіть найменша перемога чинного президента означала б переміщення його опонентів на маргінес українського політикуму. П. Порошенку і його прихильникам він продемонстрував би, що досягати результату можна без надривної войовничої риторики. Водночас В. Медведчуку і його соратникам було б показано, що вести перемовини з Росією й наполягати на власній позиції можна, не цілуючись з нею “взасос”. За оцінкою самого В. Зеленського, результатом перемовин з В. Путіним стала “нічия”. А ще підсумок саміту в Парижі можна вмістити у фразу виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка: “Домовилися домовлятись”…

Шокуюча інформація. Але хто замовник?

Якщо вірити керівництву поліції, то з’явилися реальні шанси розкрити дуже ганебний для України “висяк”: вбивство відомого журналіста Павла Шеремета. Цій справі був присвячений брифінг за участю президента України Володимира Зеленського. Глава МВС Арсен Аваков одразу попередив, що інформацію присутні почують не лише сенсаційну, а й таку, що здатна шокувати. Генерал поліції 3-го рангу Євген Коваль детально (наскільки дозволяли інтереси слідства) розповів про те, які міркування вивели правоохоронців на осіб, стосовно яких з’явилися обґрунтовані підозри у скоєнні цього резонансного злочину. У злочинну групу, за його словами, входили декілька чоловіків та жінок із, ну зовсім недоречними офіційними заняттями: учасник АТО, волонтерка, музикант… Оприлюднені записи телефонних розмов учасників, у яких цинізм подеколи “зашкалював” і які могли викликати обіцяний А.Аваковим шок, дають серйозні підстави підозрювати саме названих осіб у причетності до вбивства П.Шеремета з метою, як зазначив Є Коваль, дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні. Але… таку мету міг переслідувати лише вельми серйозний замовник, який наразі залишається в тіні…

Черговий рейтинг. Сусіди ті ж…

Вже якось звиклося, що в багатьох рейтингах усіляких міжнародних організацій Україна часто розташовується по сусідству з країнами з такими милозвучними назвами, як Ліберія, Сомалі, Мадагаскар, Демократична Республіка Конго та іншими передовими постколоніальними державами. Звиклося і сприймається як цілком природна річ або ж як неминуче зло. Ось і згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), наша країна увійшла у п’ятірку країн світу, в який найбільше поширюється захворюваність на кір. Сусіди у цій малопочесній “лідируючій групі” – все ті ж Ліберія, Сомалі, Мадагаскар. Ага, ще Демократична Республіка Конго. Разом з Україною, саме на ці країни припадає близько половини всіх випадків захворювань на кір в світі. За оцінками ВООЗ, минулого року від цього захворювання померло понад 140 тис. людей. Більшість летальних випадків припадає на дітей віком до п’яти років…

Тернопіль

Умільці різного профілю

Ніколи, напевно, не збідніє тернопільський край на умільців різного профілю діяльності – скільки б їх не виїжджало в пошуках кращої долі в далекі й не дуже далекі світи. Втім, може там не кожне їхнє вміння належно оцінять (або ж навпаки – оцінять повною мірою в плані санкцій), отож краще реалізовувати його тут. 500 літрів спиртової суміші, 200 пляшок готової продукції під марками відомих вітчизняних брендів, 35 тис. марок акцизного податку (підроблених) – усе це відкрилося перед очима правоохоронців, які завітали в один з підпільних цехів. З усім цим скарбом вони, можливо, розбираються досі, а за цей час 66-річний пасажир встиг випасти з салону маршрутного таксі – за попередніми даними, водій, рушивши з місця, забув, що у його транспортному засобі є двері й не зачинив їх. Тим часом міський голова не підпільно, а цілком відкрито і з належним вшануванням вручив премії імені одного зі своїх попередників – Володимира Лучаківського. Дуже зраділі успіхам краян читачі на одному з популярних місцевих сайтів одразу ж відреагували коментарями, з яких можна було дізнатися, що… ну, словом, слава лауреатам!

Ігор Дуда