Хресна хода у Тернополі зібрала тисячі глядачів. Зважаючи на карантинні обмеження, великопосна молитва вперше відбувалася у режимі онлайн.

Очолив Хресну дорогу архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк та єпископ-помічник Теодор Мартинюк. Також брали участь у дійстві його помічники.

«Митрополит особисто пройшов стації Хресної дороги, розважаючи над кожною стацією. А всі вірні могли долучатися в онлайн-режимі, через трансляцію по телебаченні. Погодилися транслювати цю подію всі тернопільські телеканали. Також відбувалася трансляція в мережі Інтернет. Вдячні усім, хто долучався і перебував у цей час в молитві», – повідомив синкел Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви Віталій Козак.

Додамо, Хресну ходу у Тернополі організовують понад двадцять років поспіль. ЇЇ, зазвичай, відвідувало понад 40 тисяч людей.