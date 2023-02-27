Учора ввечері до пункту пропуску «Грушів» на виїзд до Польщі прибув рейсовий автобус який слідував до Праги.

Під час заїзду для проходження контролю прикордонний наряд здійснив перевірку кількості осіб, які слідували через державний кордон, про що здійснив відмітку у контрольному талоні. Однак на паспортний контроль прибуло на дві особи менше.

Як з’ясувалося згодом водії автобуса за грошову винагороду погодились перевезти через кордон чоловіка призовного віку, який немає на те законних підстав. Свої послуги вони «оцінили» у 2 000 польських злотих.

Для реалізації незаконного трансферу один із водіїв заховався в автобусі у місці для відпочинку, а 41-річний чоловік мав видати себе за водія. На час проходження прикордонного контролю псевдоводій заховався у вбиральні та планував повернутися до автобуса після перевірки. Проте задум чоловіків не спрацював. Під час здійснення прикордонного контролю наряд виявив водія, який ховався в автобусі, а згодом і 41-річного чоловіка, який уникаючи контролю, хотів незаконно виїхати до Польщі.

Особу через кордон не пропущено та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Стосовно перевізників оперативні співробітники Львівського прикордонного загону направили повідомлення до Нацполіції, в їх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Однак і це горе водіїв не зупинило. Один із них, з метою уникнення відповідальності, запропонував прикордонному наряду хабар у розмірі 500 доларів США, на що отримав відмову.

За цим фактом офіцерами ВВВБ до правоохоронних органів скеровано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі».