Ховав під одяг: у Тернополі спіймали серійного крамничного злодія

У вчиненні серії крадіжок з торгових закладів співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 35-річного жителя обласного центру. Поліцейські затримали зловмисника, відповідно до статті 208 КПК, під час спроби скоїти черговий злочин.

26 листопада близько 18 години на пульт централізованого спостереження управління поліції охорони надійшло повідомлення про спрацювання тривожної кнопки в одному із магазинів Тернополя.

Виїхавши на місце події, наряд поліції охорони затримав чоловіка, який намагався винести товар з крамниці. Зловмисником виявився раніше неодноразово судимий 35-річний житель обласного центру.

В ході перевірки з’ясувалося, що він причетний ще до серії крадіжок з торгових закладів. Викрадав переважно продукти харчування. Товар ховав під одяг і виносив з магазинів. Суми збитків становили від 500 до 2000 тисяч гривень. Його протиправні дії також зафіксували камери відеоспостереження, встановлені у магазинах.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження. Наразі тернополянин затриманий відповідно до статті 208 КПК.