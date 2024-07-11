Ховалися за валізами: на кордоні знову спіймали ухилянтів з Тернопільщини. ВІДЕО

Вночі громадянин України на власному мікроавтобусі «Мерседес» прибув у пункт пропуску «Красноїльськ» з наміром виїхати до Румунії. Під час огляду мікроавтобуса прикордонники виявили двох чоловіків, які ховалися за валізами в салоні авто.

Як з’ясувалося, водій і «пасажири» – мешканці Тернопільської області. Вони є давніми знайомими і протягом тривалого часу планували виїзд за кордон. Прораховували різні варіанти і, зрештою, зупинилися на спробі перетинання кордону через пункт пропуску.

Однак законні підстави виїзду за кордон мав тільки водій авто.

Наразі його затримано в порядку статті 208 КПК України. До Національної поліції направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Мікроавтобус вилучено.

Відносно двох «пасажирів» складені протоколи про адміністративне правопорушення.