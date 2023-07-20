За допомогою до працівників відділення №2 міста Бучач звернувся староста села Скоморохи. Чоловік попрохав розшукати рогату худобу.

На місце події виїхали дільничні офіцери Золотопотіцької територіальної громади. Поліцейські з’ясували, що корова покинула сільське пасовисько і подалася на соняшникові поля. Висока рослинність та велика площа насадження завадила дізнатися, в який бік попрямувала тварина, тож знайти її самотужки господарю не вдалося.

За допомогою спецтехніки правоохоронці виявили корову та спрямували до неї людей. Її повернули додому.

Власник худоби та староста села висловили слова вдячності поліцейським за небайдужість, розуміння та швидке реагування на їх звернення.