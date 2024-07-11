Оперативники поліції Тернопільщини затримали кілера, який намагався вбити бізнесмена.

Подробиці розкриття резонансного злочину повідомив у четвер, 11 липня, під час брифінгу начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Після скоєного фігурант хотів втекти з України через річку Тиса. Слідчі оголосили йому підозру у замаху на умисне вбивство, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетні до організації цього злочину.

Нагадаємо, подія сталася у квітні цього року в одному із приміських сіл Тернопільського району. Приватного підприємця намагалися вбити біля його будинку.

Потерпілий автомобілем заїхав на територію власного будинку і в цей момент невідомий здійснив постріли із зброї по авто, внаслідок чого він отримав три вогнепальних поранення. Медикам вдалося врятувати життя чоловіка.

За словами Сергія Зюбаненка, для розкриття резонансного злочину було задіяно максимальну кількість особового складу з числа оперативних, слідчих та превентивних підрозділів поліції області. Правоохоронці опитували ймовірних свідків події, відпрацьовували записи з камер відеоспостереження.

Під час досудового розслідування слідчі поліції встановили, що зловмисник отримав замовлення на вбивство жителя Тернополя. За це кілер мав отримати 25 тисяч доларів. Майже чотири місяці він стежив за жертвою, збирав детальну інформацію про нього та відслідковував маршрут пересування. Для цього орендував житло у Тернополі та придбав автомобіль.

Увечері 19 квітня виконавець злочину підстеріг підприємця біля його будинку та чотири рази вистрелив з пістолета у його авто. Після цього втік з місця злочину.

Начальник поліції Тернопільщини розповів, що у результаті проведених слідчо-оперативних заходів співробітники управління карного розшуку обласної поліції спільно з розшуківцями Тернопільського районного управління поліції вийшли на слід підозрюваного у вчиненні особливо тяжкого злочину. Ним виявився 35-річний житель Черкас. Оперативники затримали його дорогою до кордону України, який він планував незаконно перетнути через річку Тиса. У нього вилучили дві гранати та близько 100 набоїв.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють коло осіб, які можуть бути причетні до організації та замовлення цього злочину.